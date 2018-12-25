برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ

وطن: كشفت تقارير رياضية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، المحترف بصفوف أياكس أمستردام لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية الإسبانية، أن النادي الكتالوني متفائل بشأن إتمام صفقة اللاعب الموهوب، بعدما تقدم بعرض مادي مقبول بالنسبة إلى دي يونغ.

وأشارت إلى أن اللاعب سيحسم خلال الأيام المقبلة وجهته في الصيف، لكي يركز في مشواره الرياضي مع أياكس خلال الأشهر المتبقية له مع النادي، الذي ينافس على لقب الدوري هذا الموسم مع ايندهوفن ويواصل التطلع بعد بلوغه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي أيضا على ضم دي يونغ، الذي يرغب أياكس في بيعه مقابل 70 مليون يورو، والذي يثق مسؤولو البرسا في أنه سيختار الفريق الكتالوني في نهاية الأمر.