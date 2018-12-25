الأسرى يهددون بالتصعيد بعد تمديد اعتقال المحررة خولة الزيتاوي

رام الله- وطن: هدد الأسرى في سجن النقب، بالتصعيد في حال عدم اطلاق سراح الأسيرة المحررة المعاد اعتقالها خولة محمد يوسف زيتاوي (40 عاماً) من بلدة جماعين قضاء نابلس التي اعيد اعتقالها قبل يومين.

ونقل مركز أسرى فلسطين للدراسات عن الأسرى في سجن النقب أن 60 أسيراً جاهزون للدخول في اضراب عن الطعام، كدفعة أولى في حال أصر الاحتلال على اعتقال زيتاوى ولم يطلق سراحها.

وقال المركز إن محكمة الاحتلال مددت أمس اعتقال زيتاوي 4 أيام لاستكمال التحقيق معها، وكانت اعتقلتها الأحد الماضي أثناء زيارة شقيقها الأسير عبد الله زيتاوي في سجن النقب الصحراوي والذى يقضي حكمًا بالسجن لمدة 7 أعوام، ومعتقل منذ 4 أعوام ونقلها الى جهة مجهولة.

وذكر أن المحررة زيتاوي كانت اعتقلت في يناير من العام 2007، وصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف، واستطاعت مؤسسة مانديلاً أن تضم لها طفلتها الرضيعة غادة التي كان عمرها 7 شهور حين اعتقالها في سجن “تلموند” لحين إكمال سنيتن من عمرها.

وأشار المركز إلى أن زوجها جاسر أبو عمر في ذلك الوقت كان معتقلاً لدى الاحتلال في سجن النقب ويقضى حكم بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهمه الاتصال مع جهة معادية وهي حزب الله اللبناني.