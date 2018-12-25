الإفراج عن الأسير المريض يوسف النواجعة بعد اعتقال دام 6 أعوام

الخليل- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني، أن اليوم الثلاثاء، من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسير المريض يوسف النواجعة من بلدة يطا في الخليل وذلك بعد اعتقال استمر لمدة ست أعوام.

وذكر نادي الأسير أن الأسير النواجعة معتقل منذ عام 2012، وهو أحد الأسرى المرضى القابعين في معتقل "عيادة الرملة"، حيث أبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه فيه طوال فترة اعتقاله.

ويعاني الأسير النواجعة من الصرع ومشاكل في المعدة، وآلام حادة في الرأس ومشاكل في النظر، وفقد جزئي بالذاكرة، بالإضافة إلى معاناته من إعاقة حركية جرّاء إصابة كان قد تعرض لها عام 2000.

يُشار إلى أن (16) أسيراً من المرضى في معتقل "عيادة الرملة".