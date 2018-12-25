استطلاعات الانتخابات في دولة الاحتلال: الليكود يتصدر وغانتس الثاني

وطن- وكالات: أظهر استطلاع صحيفة "معاريف"، أجري بعد الإعلان عن انتخابات مبكرة في دولة الاحتلال يوم أمس، أن الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، سيحافظ على قوته، ويحصل على 30 مقعدا.

وتحصل قائمة برئاسة رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، على 13 مقعدا، ويحصل حزب "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، على 12 مقعدا (حاليا 11 مقعدا)، يليه "البيت اليهودي" الذي يحصل على 11 مقعدا (8 مقاعد حاليا)، فيما تهبط القائمة المشتركة من 13 مقعدا إلى 11 مقعدا.

ويحصل "المعسكر الصهيوني" على 9 مقاعد فقط بدلا من 24 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، وتحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد (6 مقاعد حاليا)، و"ميرتس على 6 مقاعد (5 حاليا)، ويهبط عدد مقاعد حزب "كولانو"، برئاسة وزير المالية موشي كاحلون، إلى 6 مقاعد (10 حاليا)، وتحصل قائمة برئاسة عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس على 6 مقاعد، ويتراجع "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، من 6 مقاعد إلى 5 مقاعد، وتحصل "شاس" على 4 مقاعد بدلا من 7 مقاعد حاليا.

وبحسب هذا الاستطلاع، يتراجع معسكر "الوسط - يسار" إلى 51 مقعدا، أي أن نتنياهو بإمكانه أن يحافظ على الائتلاف الحكومي الحالي مع إمكانية تعزيزه بقائمتي أبيكاسيس وغانتس.

وكانت قد بينت الاستطلاعات السبعة الأخيرة، التي أجريت من أواخر تشرين الأول/أكتوبر حتى أواسط كانون الأول/ديسمبر، أن "الليكود" يحصل على أكبر عدد من المقاعد بفارق كبير عن باقي الأحزاب، يليه على التوالي "يش عتيد" وقائمة بيني غانتس والقائمة المشتركة.

وتشير الأرقام، بحسب الاستطلاعات، بوضوح إلى أن القائمة المشتركة تحتل المكان الثالث.

كما تظهر الاستطلاعات الثلاثة التي شملت قائمة بيني غانتس أن المقاعد التي يحصل عليها هي في الغالب من "يش عتيد" و"المعسكر الصهيوني" وحتى من الليكود، حيث تراجع عدد المقاعد التي تحصل عليها الكتل الثلاث الأخيرة بمجرد إشراك غانتس في ثلاثة من هذه الاستطلاعات.

وتظهر الأرقام أنه مع حصول غانتس على 15 مقعدا في الاستطلاع الذي أجري بتاريخ 14/11، تراجع المعسكر الصهيوني من 12 مقعدا إلى 8 مقاعد، وتراجع "يش عتيد" من 19 إلى 13 مقعدا، وتراجع "الليكود" من 30 إلى 24 مقعدا.

وفي الاستطلاع الذي أجري بتاريخ 19/11 حصل غانتس على 15 مقعدا، بينما تراجع "يش عتيد" إلى 13 مقعدا، وتراجع "المعسكر الصهيوني" إلى 10 مقاعد، بينما تراجع الليكود إلى 27 مقعدا.

وفي الاستطلاع الذي أجري بتاريخ 16/12، حصل غانتس على 16 مقعدا، بينما تراجع "يش عتيد" إلى 13 مقعدا، وتراجع "المعسكر الصهيوني" إلى 10 مقاعد، وتراجع الليكود إلى 28 مقعدا.

أجريت الاستطلاعات من قبل: موقع "واللا" الإلكتروني بتاريخ21/10، والقناة العاشرة بتاريخ 24/10، و"شركة الأخبار" بتاريخ 14/11 و17/11، و"إذاعة الجيش (غاليه تساهال)" بتاريخ 20/11، والقناة العاشرة بتاريخ 19/11، و"شركة الأخبار" بتاريخ 16/12.

وكانت النتائج التالية للأحزاب بترتيب متصاعد بحسب التواريخ:

"الليكود": 30، 30، 24، 30، 27، 30، 28 مقعدا؛

"يش عتيد": 17، 19، 13، 18، 12، 18، 13 مقعدا؛

قائمة بني غانتس: 15 (بتاريخ 14/11) و15 (بتاريخ 19/11) و16 مقعدا (بتاريخ 16/12)؛

القائمة المشتركة: 13، 14، 12، 12، 14، 12، 12 مقعدا؛

"المعسكر الصهيوني": 12، 12، 8، 12، 10، 12، 10 مقاعد؛

"البيت اليهودي": 13، 10، 10، 9، 9، 9، 9 مقاعد؛

"يهدوت هتوراه": 8، 6، 7، 6، 6، 7، 7 مقاعد؛

"شاس": 4، 4، 6، 7، 4، 6، 5 مقاعد؛

"كولانو": 6، 7، 8، 7، 4، 8، 5 مقاعد؛

"يسرائيل بيتينو": 6، 5، 7، 6، 8، 8، 6 مقاعد؛

الحزب الجديد برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس: 5، 5، 5، 5، 5، 6، 5 مقاعد؛

"ميرتس": 6، 8، 6، 4، 6، 4، 4 مقاعد.

(عرب 48)