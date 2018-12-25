تطبيقات رئيسية بأندرويد تسرب معلوماتك الحساسة لـ"فيسبوك"

وطن- وكالات: كشف موقع "باز فيد" الأمريكي أن تطبيقات أندرويد الرئيسية، مثل Tinder و Grindr و Pregnancy تعمل على نقل بيانات المستخدمين الحساسة إلى موقع "فيسبوك" بهدوء، بحسب تقرير صادر عن مبادرة Mobilsicher للأمن المحمول.

وقال تقرير المبادرة إن المعلومات المسربة إلى موقع فيسبوك، قد تتضمن أشياء مثل الانتماء الديني وملفات التعارف وبيانات الرعاية الصحية، والتي تجمع بطريقة غير مقصودة، من خلال ارتباطات برمجية يوفرها مطورو التطبيقات.

وأشار "باز فيد" إلى أن معظم مطوري التطبيقات الذين التقاهم، افترضوا أن "فيسبوك" يوفر معلومات لبعض الجهات بشأن التطبيقات، مثل المكان الذي تنقر فيه ومدة استخدام التطبيق، وموقعك عند الاستخدام، بل إنه لفت إلى إمكانية وصول موقع التواصل الاجتماعي، لبيانات تجمعها تطبيقات أخرى.

وبشأن الهدف الأساسي من تلك البيانات، أوضح الموقع أنها تذهب لصالح الاستفادة من الإعلانات ذات الصلة، ويتم نقلها إلى فيسبوك، سواء سجل المستخدمون الدخول إلى النظام الأساسي أم لا.

ومن بين المعلومات المرسلة لفيسبوك عنوان الآي بي الخاص بالجهاز الذي يشغل التطبيق، ووقت الاستخدام، وشدد "باز فيد" على أن عملية الدخول لفيسبوك في أي لحظة تسمح للشركة بتجميع البيانات مع التطبيقات التي تستخدمها لأجل تحديد الإعلانات المتوافقة معك.

وقال "باز فيد" إن نشر تقرير المبادرة الألمانية لأمن الأجهزة المحمولة، يأتي بعد نهاية عام مليء بفضائح الخصوصية، التي انتهكها "فيسبوك" خلال الأشهر القليلة الماضية، وشهد صراعا لموقع التواصل مع العديد من الجهات.

وكان فيسبوك كشف عن وجود ثغرة أمنية، تسببت بتسريب معلومات شخصية عن 30 مليون مستخدم، بما في ذلك الجنس والمكان وتواريخ الميلاد وسجلات البحث الأخيرة.

(عربي 21)