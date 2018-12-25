سيناتور مؤيد لترامب: لا تدفنوا رؤوسكم بالرمال فالأسد انتصر

وطن- وكالات: اعتبر سيناتور جمهوري أن الرئيس السوري بشار الأسد، قد خرج من الحرب منتصرا، موضحا أن أمريكا لا يمكن أن تطالب الأسد بالرحيل في حين أنه بات منتصرا.

وقال السيناتور في الكونغرس الأمريكي راند بول، في حوار أجرته معه قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال، فالأسد قد انتصر في الحرب".



وأضاف: "هناك من يدفن رأسه في الرمال ويريد إرسال ألفي عسكري إلى سوريا... ستصبح وسيلة تسرع إمكانية اندلاع حرب موسعة تشمل روسيا وإيران وسيكون ذلك خطأ فادحا".

وقال: "لا أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد حربا كبيرة أخرى في الشرق الأوسط".

وبذلك، يؤيد السيناتور بول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا رسميا.

وتابعت بأنه "ليس أمام الولايات المتحدة من خيار سوى التفاوض مع سوريا وإيران وروسيا"، مضيفا أن "روسيا لاعب كبير... إذا لم نتحدث معها عن سوريا فلن نتوصل إلى حل".

وقال كذلك: "إيران لاعب... علينا أن نتحدث مع إيران أيضا بشأن سوريا".



وشدد بول على أن الشعب الأمريكي سئم من الحرب، وأنه يريد إعادة بناء بلده، مشيرا إلى أن ما بين 60 إلى 70 في المئة من الأمريكيين، يؤيدون سحب القوات من أفغانستان وسوريا.



وقال: "فقط جنرالات الكراسي في واشنطن يريدون إبقاءنا في حالة حرب إلى الأبد مع الناس.. لقد تعب الأمريكيون من ذلك.. نريد هذا المال هنا في وطننا ونريد خلق فرص عمل وتشييد الطرق والجسور هنا في الوطن وليس في أفغانستان".



وأضاف: "يجب أن ننظر إلى تعليقات أولئك الذين يدعمون وجودنا الأبدي في أفغانستان، والبقاء في سوريا حاليا بدون أي نهاية محددة.. حتى الجنرال جيمس ماتيس قال إنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وقال أيضا إنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان، فما رأيك في شعور جنودنا الشباب؟ لدي أفراد في عائلتي سيتم إرسالهم قريبا".

وتساءل كذلك: "ما الذي ستشعرون به عندما يتم نشرهم في أفغانستان، بينما يقول قائدهم العام إنه لا يوجد حل عسكري في هذا البلد... برأيي المسؤولية تقع على عاتق ماتيس وغيره ممن يريدون الحرب الأبدية، وعليهم أن يفسروا إذا لم يكن هناك حل عسكري، لماذا نرسل المزيد من القوات؟".

يشار إلى أن ترامب أعلن رسميا الأحد الماضي، انسحاب بلاده رسميا من سوريا في خطوة مفاجئة، مؤكدا تنسيق ذلك مع تركيا.

(عربي 21)