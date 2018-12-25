الأسيرة ياسمين شعبان تُعاني عدة أمراض بسجن الدامون

جنين- وطن: قال والد الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (34 عامًا)، من قرية الجلمة شمال مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، إن ابنته تعاني من أمراض عديدة داخل سجن "الدامون" الإسرائيلي، أبرزها ضيق النَفَس "الربو" ومشاكل في الغدد .

وأوضح شعبان أن ابنته معتقلة منذ الثالث من نوفمبر عام 2014 بعد اقتحام منزلها، وتقضي حكمًا بالسجن خمسة أعوام بتهمة مقاومة الاحتلال.

ولفت إلى أن ابنته أم لأربعة أطفال وتقبع في سجن "الدامون" سيّئ السمعة، وهو عبارة عن معسكر أو ثكنة عسكرية، وغرفة الانتظار عبارة عن "حظيرة"، مشيرًا إلى أن إدارة السجن تمتع إدخال الكتب والزوار للحديث مع الأسيرات.

وأكد أن إدارة السجن عزلت ياسمين قبل أيام بغرفة زيارة المحامين من الساعة 12 ظهرًا وحتى 5:30 مساءً، وحكمت عليها في محكمة تأديبية بأن تُمنع من زيارة العائلة لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية بين 100-600 شيكل من "الكانتين"، ومنعتها من تلقي الرسائل لمدة شهرين .