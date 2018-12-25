الشرطة: القبض على شخصين حطما بعض محتويات مجمع فلسطين الطبي

رام الله- وطن: قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة في رام الله، ألقت القبض على شخصين بعد اعتدائهما على مجمع فلسطين الطبي وتكسير محتويات بقسم الطواريء صباح اليوم.

وكان مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي، قال لـ وطن، إن مجموعة أشخاص أقدموا على الاعتداء على قسم الطوارئ في المستشفى، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

واستنكر البيتاوي تكرر الفعل دون وجود رادع لكل مَن يعتدي على الممتلكات العامة في المستشفى.