الاحتلال يُجدد اعتقال الأسير نايف عز الدين للمرة الثانية

وطن: أفادت إذاعة صوت الأسرى بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي جددت اليوم الثلاثاء اعتقال الأسير عبد الحليم نايف خليل عز الدين (49 عامًا) من بلدة عرابة قضاء جنين بالضفة الغربية المحتلة لمدة ستة شهور، وذلك للمرة الثانية على التوالي، تنتهي في 24 من يونيو المقبل.

وأكدت الإذاعة أن تجديد الاعتقال جاء في اليوم المقرر للإفراج عن الأسير عز الدين المعتقل إداريًا منذ 25 من يونيو الماضي لمدة ستة أشهر.

ولفتت إلى أن عائلة الأسير كانت على استعداد تام لاستقباله، إلا أنها تفاجأت بتجديد اعتقاله، مشيرةً إلى أن عز الدين رفض الخروج للمحاكم وأُبلغ بقرار التجديد عن طريق إدارة سجن "رامون".

ويعتبر عز الدين أول فلسطيني فرضت عليه الإقامة الجبرية في عهد السلطة عام 1999م ولمدة تسعة أشهر بعد أيام من الإفراج عنه من اعتقال سابق.