صرف 100 دولار لـ50 ألف أسرة فقيرة بغزة وآلية جديدة للصرف

وطن: أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، يوسف إبراهيم، عن صرف مساعدة مالية بقيمة 100دولار، لـ50 ألف أسرة فقيرة بقطاع غزة، وذلك غداً الأربعاء عبر فروع البريد.

وقال إبراهيم إن وزارته ستنشر مساء اليوم رابط لفحص الأسماء المستفيدة عبر موقعها الإلكتروني.

وذكر أن الصرف للدفعة الثانية من المستفيدين من المنحة المالية سيكون بآلية جديدة، بحث توزع الأسماء حسب الترتيب الأبجدي للأحرف لتفادي التزاحم على أبواب البريد.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم الصرف لدفعة ثالثة من الأسر الفقيرة في حال توفر الأموال والمساعدات.

وصرفت التنمية الاجتماعية الشهر الماضي الدفعة الأولى من المساعدة المالية، حيث تم صرف 100 دولار لـ 50 ألف أسرة فقيرة في القطاع.