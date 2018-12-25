استطلاعات الرأي: نتنياهو رئيس الحكومة المقبلة

وطن: أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، أجري بعد يوم واحد من الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات الاسرائيلية إلى نيسان/إبريل المقبل، أن "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 31 أو 32 مقعدا في الانتخابات المقبلة في كافة السيناريوهات.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه موقع "واللا" الإلكتروني ومعهد "بانلز" فإن الليكود يحصل على 32 مقعدا، وفي حال قرر رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، الدخول إلى الصورة، سواء عن طريق قائمة مستقلة أو الانضمام إلى "يش عتيد"، فإن ذلك لن يؤثر بشكل جدي على الليكود، حيث يحصل على 31 مقعدا.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 521 شخصا، علما أنه أجري قبل أن يعلن وزير الأمن الأسبق، موشي يعالون، عن تشكيل حزب جديد لم يشمله الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، بوضع الأحزاب الحالي، فإن الليكود يحصل على 32 مقعدا، يليه "يش عتيد" 17 مقعدا.

ويحصل "البيت اليهودي" على 12 مقعدا، يليه "المعسكر الصهيوني" و"القائمة المشتركة" حيث يحصل كل منهما على 11 مقعدا.

وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" و"ميرتس" على 8 مقاعد لكل منهما، بينما تحصل قائمة "يسرائيل بيتينو" و"كولانو" على 6 مقاعد لكل منهما، وتحصل قائمة أورلي ليفي أبيكاسيس على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لـ"شاس".

وتتغير صورة الوضع مع دخول غانتس المتوقع إلى الصورة. وفي حال قرر المنافسة ضمن قائمة مستقلة، فإنه يحصل على 14 مقعدا، على حساب "يش عتيد" وأحزاب "وسط – يسار".

كما أظهر أحدث استطلاع للرأي العام في "إسرائيل" استمرار تمتع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بأكبر عدد مقاعد في الكنيست بحصوله على 30 مقعدا، وبالتالي عودته لتشكيل حكومة جديدة.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، تراجعت أحزاب الوسط بشكل كبير ومن بينها تحالف حزب العمل "المعسكر الصهيوني" الذي حصل على 24 مقعدا بالانتخابات الأخيرة، بينما يشير الاستطلاع إلى تحطم الحزب بحصوله على 9 مقاعد فقط.

وبين الاستطلاع حصول حزب برئاسة قائد أركان الجيش الأسبق بيني غانس حال ترشحه للانتخابات على رأس قائمة 13 مقعدا ليتحول للحزب الثاني من حيث القوة بعد الليكود، يليه حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد بحصوله على 12 مقعدا، مقابل 11 مقعدا في الكنيست حاليا، أما حزب البيت اليهودي فيحصل على 11 مقعدا مقابل 8 مقاعد حاليا.

ووفقاً للاستطلاع، فقد تراجع تحالف حزب العمل " المعسكر الصهيوني" بزعامة آفي غباي إلى 9 مقاعد فقط وذلك مقابل 25 حاليا، في الوقت الذي حصل فيه حزب "إسرائيل بيتنا" على 5 مقاعد متراجعًا مقعد عن الوضع الحالي.

وحصلت القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا في تراجع بمعدل مقعدين عن الاستطلاعات الأخيرة، أما حزب "شاس" فحصل على 4 مقاعد وحزب ميرتس على 5 مقاعد، وحزب بزعامة المنشقة عن حزب ليبرمان "أورلي أبوكسيس" حصل على 6 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع فسيكون بإمكان نتنياهو إعادة تشكيل حكومة جديدة عبر الأحزاب اليمينية والمتدينين.