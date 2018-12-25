غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الثلاثاء عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن السفر غدًا سيكون للحافلة التاسعة من كشف (12/19)، بالإضافة لحافلة الجوازات المصرية، والحافلة الأولى حتى الرقم (60) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين المعنيين بالتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر؛ لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونوّهت "الداخلية" إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

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