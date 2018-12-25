نتنياهو: عملية درع الشمال باتت من ورائنا

رام الله - وطن: قام أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بجولة عند الحدود مع لبنان اليوم، الثلاثاء، وخاصة في المنطقة التي ينفذ فيها جيش الاحتلال حفريات بحثا عن أنفاق حزب الله.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال الجولة، أن جيش الاحتلال "نجح في هدم الأنفاق".

واستعرض رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، وقائد الجبهة الشمالية في الجيش أمام وزراء الكابينيت تقريرا حول الحفريات للكشف عن أنفاق وعن الوضع في سوريا، وأجرى الكابينيت مداولات في نهاية جولته.

وقال نتنياهو إن "الجيش الإسرائيلي استعرض أمامنا عملياته بالنسبة لتحييد الأنفاق. والغالبية العظمى من هذه العملية باتت من ورائنا. ويوجد هنا عمل رائع سلب سلاح الأنفاق من حزب الله. وهو استثمر الكثير فيه ونحن هدمناه".

وكان نتنياهو قد قال بعد الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات العامة للكنيست، أمس، إنه تم تدمير معظم الأنفاق، وأنه "جيد أننا أنهينا هذا الأمر. والآن أنظارنا تتجه نحو الانتخابات".

عرب 48