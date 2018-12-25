الكنيست يصادق على قانون منع تقصير مدة سجن الأسرى الفلسطينيين

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون يمنع سلطات الاحتلال تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين.

ونقلت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن عضو الكنيست اليمينية المتطرفة عنات بيركو، من حزب الليكود ومقدمة مشروع القانون، إن "القانون يمنع تقصير مدة السجن ".

واعتبرت أن تقصير مدة السجن تشكل حافزا للتأهيل، و"الإرهابيين لا يستحقون هذا الحافز. وهم فخورون بأفعالهم، ولا يوجد ندم لديهم وعليهم أن يتحملوا عقوبتهم حتى النهاية".