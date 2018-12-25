قرار حل المجلس التشريعي يترنح بين التناقض والتعابط..

كتب: المحامي محمد الهريني

يبدو أن المحكمة الدستورية قد نسيت أو تناست عمداً أو جبراً انها سبق وان قررت في التفسير رقم 3 لسنة 2016 ان ولاية المجلس التشريعي تمتد حكما الى حين اداء الأعضاء الجدد اليمين القانونية ، وذلك في معرض تبريرها لرفع الحصانة عن عضو البرلمان محمد دحلان آنذاك ، لتأتي بقرارها التفسيري رقم 10/2018 محمولاً على اكتاف التناقض لتقرر ان ولاية المجلس التشريعي انتهت بالفترة الزمنية المقررة له وهي الأربع سنوات !!!!

الى هذا الحد وصلت سياسة الإرضاء في التلوين بالأحكام القضائية ، وفي قراءة للعبارات التي صيغ بها القرار التفسيري تتلمس حجم التكليف في العبارات ومنها ما هو دخيل على المصطلحات اللغوية وحتى السياسية مثل ( الامن القومي القانوني ) عدا عن ان القرار التفسيري كان يقفز عن المحظور الى المطلوب ويتناول شرعية المجلس المنتخب والاستحقاق المدني الديمقراطي في اجراء انتخابات تشريعية ، ويقفز عن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي مثلا !!!!؟؟؟

عن اي قواعد دستورية منتقاة تلك التي ترسخونها في حياة الشعب الفلسطيني لتقرير المصير ؟!!!

قبل التقرير في شرعية احدى السلطات المنتخبة من قبل الشعب لابد التريث قليلاً فيما اذا كانت المحكمة الدستورية قد ولدت من رحم الشرعية أم من رحم اللاشرعية ، لكي يكون بمقدورها ان تُمارس دورها القضائي على باقي السلطات ، فماذا لو ان المحكمة سألت ذاتها عن فقدان غالبية أعضائها لشروط التعيين الواردة في المادة (4) من قانون رقم 3 لسنة 2006 ؟! وماذا لو ان عمل المحكمة موقوف على ادائها اليمين القانونية بحضور رئيس المجلس التشريعي حسب نص المادة (٧) من قانونها الميمون ؟! ماذا لو ان المحكمة ذاتها فقدت إحدى اهم شروط التعيين وهي حضور رئيس السلطة التشريعية ؟!!

وهل يجوز للمحكمة الدستورية ان تباشر أعمالها قبل اداء اليمين وفقاً للشكل المرسوم قانوناً؟!!! وطالما ان المحكمة قد قررت ان المجلس التشريعي فاقداً لولايته بتاريخ 25/1/2010 فيكون تشكيل المحكمة بتاريخ 31/3/2016 جاء إيبان فراغ السلطة التشريعية وعدم وجودها، وهو ما لا يستقيم وشروط تشكيل المحكمة ذاتها ، والتي من المفترض ان يكون المجلس التشريعي قائماً ؟!

الى هذا الحد وصل التناقض المغموس بالأهواء السياسية ، وربما وصل الى ابعد من حدود واختصاص المحكمة الدستورية وانتقلت من التفسير الى توجيه الدعوات الى رئيس السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات خلال مدة ستة شهور ، عن اي نص تم تفسيره أفلحت تلك الدعوات ؟!