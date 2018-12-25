الاحتلال يختبر غدًا صافرات الإنذار بـ"تل أبيب "

وطن: أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أن قيادة الجبهة الداخلية ستجري غدا اختبارًا لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومنطقة غوش دان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث قوله إنه سيتم سماع الصافرات في تمام الساعة 10:05 صباحًا.

وبحسب توقعات الاستخبارات الإسرائيلية فإن منطقة الوسط (غوش دان- تل أبيب الكبرى) ستتعرض لقصف ووابل من الصواريخ في أي مواجهة مقبل مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أو مع لبنان.