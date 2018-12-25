قوات الاحتلال تهاجم خيام ومساكن المواطنين جنوب شرق يطا

وطن: هاجمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، خيام ومساكن المواطنين جنوب شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال وأغلقت قرى وخرب المصدرة، والركيز، والتواني الوقعة على مقربة من مستوطنتي "أفي جال" و"ماعون" جنوب شرق بلدة يطا.

وبحسب منسق اللجان الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور فإن قوات الاحتلال اجبرت بالقوة وتحت تهديد السلاح الأهالي على مغادرة خيامهم ومساكنهم والخروج في العراء، ونفذت عمليات تفتيش دقيقة.