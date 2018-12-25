وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهدف معادية في سماء ريف دمشق

رام الله - وطن: ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" ان وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت مساء اليوم لأهدف معادية في سماء ريف دمشق.

وأعلنت مديرية الدفاع الجوي في الجيش السوري، عن تصديها لأهداف معادية في سماء ريف دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري: أسقطنا 8 صواريخ إسرائيلية من أصل 10 اطلقت على دمشق.

من جهتها قالت اذاعة "شام إف إم" ان الاصوات المسموعة في محيط العاصمة هي أصوات الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان محتمل.

وافادت فضائية الجديد بتحليق للطائرات الحربية التابعة للاحتلال الاسرائيلي فوق صيدا وإلقاء قنابل حرارية كما شنت الطائرات غارات وهمية على مستوى منخفض فوق مناطق الجنوب والساحل مرورا بمدينة صيدا.