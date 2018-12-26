منخفض جوي غدا يستمر حتى السبت

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية في ساعات الصباح وساعات المساء، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة وباردة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة وماطرا على فترات وقد تكون الامطار غزبرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائج .

والجمعة، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط الامطار على فترات على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والسبت، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً وتبقى فرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات.