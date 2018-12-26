داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الخارجية الليبية في طرابلس

وطن- وكالات: تبنى تنظيم "داعش" الهجوم الذي استهدف مقر وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي الثلاثاء، في العاصمة الليبية طرابلس.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الهجوم نفذه ثلاثة انتحاريين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة وتمكنوا من اقتحام مقر وزارة الخارجية الليبية وسط طرابلس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

وأسفر الاعتداء عن مقتل مدير الإدارة الإسلامية إبراهيم الشائبي، والناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبد الرحمن المزوغي حسب موقع "بوابة الوسط" الليبي.

(روسيا اليوم)