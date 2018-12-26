"شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد

وطن: كشفت شركة "شاومي" عن هاتفها الذكي الجديد Mi Play الذي يمتاز بكاميرا خلفية مزدوجة، وشاشة ذات نتوء دائري، إضافة إلى سعره المنافس.

ويأتي الهاتف بشاشة عرض قياس 5.84 بوصة بدقة عالية وكاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 12 ميغابكسل والثانية بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع على ظهر الهاتف، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS التقني.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج ميديا تك P35 وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، ويحتوي ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وهو متوفر بلونين هما الأحمر والبنفسجي.