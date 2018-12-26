الاحتلال يعتقل قاصرين وشابا من القدس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، قاصرين وشابا، من حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة / سلوان، أن مخابرات وجنود الاحتلال اقتحموا الحي، وانتشروا عند مداخله، وتمركزوا على طول شارعه الرئيسي، وعلى أبواب عدة منازل سكنية، قبل أن يقتحموا ثلاثة منازل تعود لعائلة الرجبي، واعتقال ثلاثة من أبنائها.

وشمل الاعتقال القاصرين أحمد اياد الرجبي (13 عاما)، وحمزة زهير الرجبي (16 عاما)، والشاب يوسف ماهر الرجبي (20 عاما)، وتم تحويلهم لمركز توقيف واعتقال "المسكوبية" غربي القدس المحتلة للتحقيق معهم بتهمة "إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة".

ولفت المركز إلى أن قوات الاحتلال أغلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس عدة شوارع في بلدة سلوان، خاصة حي بئر أيوب وعين اللوزة، وأوقفت المركبات وفتشت الشبان، كما ألقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية، فيما رد الشبان بإلقاء المفرقعات النارية.