"التربية": مقابلات المعلمين للعمل في قطر نهاية الشهر القادم

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وفق رسالة وصلتها من نظيرتها القطرية أن لجنة المقابلات للمعلمين الفلسطينيين، الذين تتطابق طلباتهم وشروط التعاقد والذين وقع عليهم الاختيار الأولي من الجانب القطري، ستبدأ في رام الله وقطاع غزة يومي 27 و 28 يناير/كانون ثاني.

وأشارت "التربية" إلى أنها بدأت بإعداد قوائم المتقدمين والذين تنطبق عليهم الشروط المحددة حسب إعلان الوزارة في قطر؛ وذلك لتنسيق وتحديد مواعيد ومكان هذه المقابلات، موضحة أن المقابلات ستتم وفقاً للتخصصات المطلوبة من دولة قطر الشقيقة، لافتةً إلى أن عدد الذين سيتم إجراء المقابلة معهم120 متقدماً.