مدير تربية جنوب نابلس يرد عبر "وطن" على حرمان طالب مصاب بالتوحد من دخول مدرسته

وطن- وفاء عاروري: توجه طاقم وطن يوم أمس إلى مديرية تربية جنوب نابلس، لأخذ ردها على شكوى، وردت لـ وطن عبر برنامج أصوات مهمشة، بخصوص الطفل المصاب بالتوحد يامن العامودي، الممنوع من دخول مدرسته بورين الأساسية منذ أسبوع، نتيجة مشادة كلامية وقعت بين والدته ومديرة مدرسته.

وأكد مدير التربية، نصر أبو كرش لـ وطن، أن أبواب المدرسة مفتوحة للطفل في أي وقت، ولكن ضمن التعليمات التي حددتها الوزارة وهي ضرورة وجود مرافق أو معلم ظل معه، وهذه هي تعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص فئة أطفال التوحد الذين يتم دمجهم في المدارس الحكومية.

وقال أبو كرش لـ وطن أن والد الطفل حضر إلى مقر التربية في نابلس، في نفس اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، وطالب المديرية بنقل المعلمة والمديرة، رافضا تقديم شكوى رسمية، وكان رد مدير التربية أن المديرية ستحقق في الامر وتأخذ الاجراءات المناسبة.

ووفقا لمدير التربية فإن نتائج لجنة التحقيق لم تصدر بعد، وفي الوقت الذي تصدر فيه ستتخذ المديرية الاجراءات المناسبة بحق من أخطأ.

وكانت عائلة الطفل يامن العامودي تقدمت بشكوى عبر أصوات مهمشة، بسبب منع ابنها من دخول المدرسة دون مرافق أو معلم ظل، وهو ما لا تملك العائلة قدرة مادية على توفيره، مناشدة الجهات المختصة بالتدخل وحل هذا الامر، لمشاهدة الحلقة كاملة يرجى الضغط هنا