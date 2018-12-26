تجمع بيت لقيا يحتفل بيوم المعلم الفلسطيني

وطن: احتفى مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير(بيت لقيا،خربثا المصباح) بذكرى يوم المعلم الفلسطيني من خلال قيام طاقم من المجلس المشترك بجولة على المدارس ورياض الأطفال في التجمع، حيث شملت الجولة مدارس التجمع التسعة ورياض الأطفال الستة في البلدين.

يأتي هذا النشاط ضمن برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي – المرحلة الثانية، المنفذ بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بدعم من الحكومة البلجيكية عبر وكالة التنمية البلجيكية Enabel.

قام طاقم مجلس الخدمات المشترك ممثلاُ برئيس المجلس ونائب الرئيس بالاضافة الى المدير التنفيذي ومنسقة الأنشطة خلال الجولة بتقديم الشكر والعرفان للجهود الجبارة التي تبذلها الطواقم التدريسية في مدارسنا لبناء جيل المستقبل، حيث تم تقديم هدية لكل المعلمين في التجمع البالغ عددهم حوالي 300 معلم ومعلمة كلفتة بسيطة من مجلس الخدمات المشترك لأهمية العلم والتعليم، كما تمت الجولة على مدار يومين. يقوم مجلس الخدمات بالاحتفال سنويا بهذه الذكرى المهمة، حيث أصبح الإحتفال بيوم المعلم جزء لا يتجزأ من أنشطة المجلس السنوية تقديرا للعلم وتأكيدا على أهمية دور المعلم و تعزيزه وتكريمه.



ومن جانبها أشادت م. أريج عاصي رئيس المجلس بالمعلم الفلسطيني الذي أمضى حياته في تربية الجيل على القيم والأخلاق والمبادئ وتخرّج من تحت يديه العلماء والأطباء والمهندسين والمقاومين وكل من رفعوا اسم فلسطين عالياً في كافة المحافل المحلية والدولية، مضيفة بأن المعلم الذي يربي طلابه على القيم النبيلة لا يمكن أن يتراجع إلى الوراء، أو أن يتوقف عن العطاء، مشيداً بالمعلمين والموظفين المتميزين والمتقاعدين على ما قاموا به ولازالوا يقومون به من دور وجهد لخدمة أبنائنا الطلبة والرقي والتحضر.

وقدّم نائب رئيس المجلس جمعه خضر مصلح شكره و تقديره لكافة المعلمين في التجمع على الجهود الكبيرة والواضحة في بناء الإنسان كما أثنى على الدور العظيم للمعلم في تقدم وتطوير المجتمع.

بدورها هنأت ق.أ المدير التنفيذي للمجلس المشترك م. رفيف حنايشة المعلمين بيوم المعلم ، مشيدةً بدورهم الرائد في تنشئة الأجيال وتربيتها وتطوير العملية التعليمية لتواكب التطور والتحولات في كافة المجالات.



وأثنى أ. محمد موسى مدير مدرسة ذكور خربثا المصباح الثانوية على مجلس الخدمات المشترك على هذه البادرة الجميلة من طرفه التي يكررها سنوياً لتكريم المعلمين والمتقاعدين وذلك لشكرهم على جهودهم في خدمة المسيرة التعليمية والارتقاء بمستوى أبنائنا الطلبة، وما يقومون به من مجهودات جبارة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها المعلم وخاصة الظروف الاقتصادية.

كما شكرت مديرة مدرسة بنات بيت لقيا الثانوية أسمهان العالم طاقم المجلس على حضوره ودعمه المتواصل بنشاطاته ومشاريعه المتنوعة وتعزيزه لدور المعلم في التجمع.



يذكر أن مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير(بيت لقيا،خربثا المصباح)، يهدف من خلال مثل هذه الأنشطة إلى تعزيز مفاهيم التعاون بين قرى التجمع، وتعزيز مفاهيم العمل المشترك، وروح المبادرة والعمل التطوعي بين سكان التجمع.