معاناة يومية.. الاحتلال يمنع طلبة من الوصول لمدارسهم جنوب جنين

رام الله- وطن: أغلقت قوات الاحتلال، صباح الأربعاء حاجز أم الريحان الواقع على جدار الفصل العنصري قرب بلدة يعبد جنوب جنين ما منع مرور المواطنين وطلبة المدارس دون إبداء الأسباب.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الطلبة توجهوا إلى الحاجز كما هو الحال كل يوم من أجل العبور إلى مدارسهم ولكن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة ومنعوهم من العبور.

وفي سياق متصل، دانت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها، قيام قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بمنع طلبة منطقة ظهر المالح بمديرية تربية جنين من الوصول لمدرسة أم الريحان الثانوية المختلطة، عبر إغلاق حاجز أم الريحان ومنع المعلمين والطلبة من التوجه لمدرستهم لتأدية امتحاناتهم النهائية، معتبرة أن هذا الاعتداء يأتي في إطار انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق التعليم.

وأكدت التربية في بيانها أن محاولات الاحتلال المتكررة للنيل من عزيمة الطلبة والأسرة التربوية ستتكسر أمام ثبات وصمود هذه الأسرة وإصرارها على تعليم الطلبة، داعيةً أحرار العالم إلى الوقوف بجانب الشعب في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة على النظام التعليمي بكل مكوناته، وحرمان طلبة فلسطين من الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة، وهو ما يتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية.

يذكر أن طلبة منطقة ظهر المالح يقطعون الحاجز الاحتلالي يومياً للوصول لمدارسهم في بلدة طورة الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع.