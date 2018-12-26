النائب حسن يوسف لـ"وطن": المخابرات سلمت عزيز دويك طلباً لمقابلتها غدا

رام الله- وطن: قال النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف، إن جهاز المخابرات العامة سلم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، طلبا لمقابلته غدا الخميس.

وفي تصريح لـ "وطن"، قال يوسف إن الأجهزة الأمنية نصبت حاجزا قرب بلدة العبيدية، جنوبي بيت لحم، ومنعت الدويك وأعضاء في التشريعي عن حركة حماس من الوصول لعقد مؤتمر صحفي برام الله.

ووصف النائب يوسف ذلك بأنه "إهانة للدكتور الدويك".

وبين أنه تم بالمثل منع النواب في رام الله، من الوصول لمكان انعقاد المؤتمر قرب مقر المجلس التشريعي.

واعتبر أن ما جرى خطوة غير صحيحة ومخالفة للقوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وأشار يوسف إلى أن رسالة المؤتمر كانت ستؤكد أن خطوة المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، غير شرعية وغير قانونية.

وأضاف "لا يملك أحد ان يحل التشريعي تحت اي ظرف، والمجلس سيد نفسه ومسؤول عن مرتكزات النظام السياسي، وهو يحل نفسه بنفسه".