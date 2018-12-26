برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم في يناير

رام الله- وطن: أعلنت جمعية الصليب الأحمر الدولي، الأربعاء، برنامج زيارات أهالي أسرى مدينة القدس المحتلة إلى أبنائهم في سجون الاحتلال خلال يناير 2019.

وأوضحت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن زيارة الأسرى في سجون "عوفر، جلبوع، ورامون" ستكون بتاريخ 6/1/2019، وزيارة سجني "هداريم ومجدو (كبار وأشبال) بتاريخ 7/1، "عسقلان" بـ 8/1.

وأشارت إلى أن زيارة الأسرى في " نفحة، بئر السبع (أيشل) والنقب -الفوج الأول" بتاريخ 9/1، و"الدامون-نساء -زيارة أولى" بـ 16/1، والزيارة الثانية بتاريخ 30//1، وزيارة سجن "مجدو (أشبال -الزيارة الثانية) 22/1.