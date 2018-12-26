الهيئة المستقلة لوطن: إجراءات الأمن لا تخدم تهيئة الأجواء للانتخابات والمصالحة

وطن: عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن استغرابها لقيام الأجهزة الأمنية، بمنع نواب في المجلس التشريعي من عقد مؤتمر قرب مقر المجلس.

وقال مدير عام الهيئة عمار الدويك لـ "وطن" "نستغرب من هذا الإجراء، لا سيما أن النواب أبلغوا الأجهزة الامنية بنية عقد المؤتمر، حسب معلوماتنا".



وأضاف "حتى إن لم يكونوا نوابا حسب قرار الدستورية، غير انهم مواطنون لهم الحق بالرأي والتعبير".



وتابع "هذا مستغرب، وهذه إجراءات لا تخدم تهيئة الأجواء للانتخابات والمصالحة".