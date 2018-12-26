الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر "الواتساب" في الخليل

رام الله- وطن: كشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة تهديد وابتزاز عبر تطبيق "الواتساب" والتي طالت احد المواطنين وألقت القبض على الفاعل في الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين للشرطة مفادها قيام مجهول بتهديده بنشر معلومات خاصة به وابتزازه مقابل عدم نشرها ولرفضه الانصياع له قام بنشر هذه المعلومات، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل".

وأضاف البيان بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية، فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بعملية التهديد والابتزاز والذي يحوي معلومات المشتكي .

هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .