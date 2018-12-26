كشف ملابسات جريمة تزوير عدد من الشيكات في الخليل

رام الله- وطن: كشفت الشرطة اليوم الاربعاء، ملابسات جريمة تزوير عدد من الشيكات والقت القبض على شخصين من المشتبه بهم في مدينة الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين للشرطة تعلقت بقيام مجهول بصرف شيكات شخصية داخل احد البنوك في غير أوقاتها المحددة، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل".

وأضاف البيان بان المباحث العامة توجهت الى البنك وضبطت الشيكات المصروفة وعددها شيكين اثنين تبلغ قيمتها 5 الاف شيكل وتبين بعد فحصها لدى الجهات المختصة بأنها شيكات مزورة وتم التلاعب بتاريخ صرفها، بناء على ذلك باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة حيث تمكنت من القاء القبض على شخصين من المشتبه بهم بعملية التزوير .

هذا واكد البيان توقيف المشتبه بهما مدة 24 ساعة واحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .