"الأهلية للتأمين" تقاضي وضاح الخطيب بتهمة التشهير وتطالب بتعويض مالي كبير

حققنا إنجازات كبيرة في 2018 ونستعد للاحتفال باليوبيل الفضي للشركة

حوار: أمجد التميمي

وطن: في تطور غير مسبوق، أعلن الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين، د.محمد السبعاوي، أن الشركة تقدمت مؤخراً بشكوى لدى النائب العام بحق مدير الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وضاح الخطيب، بتهمة التشهير، ومطالبته بتعويض مالي كبير.

وتحدث د.السبعاوي في حوار مع "وطن"، بمكتبه في مقر الشركة برام الله، حول تفاصيل هذه القضية وأسبابها، كما تناول استعدادات الشركة للاحتفال بيوبيلها الفضي، وإنجازاتها خلال العام 2018، وخططها ومشاريعها المستقبلية. وتالياً نص الحوار:



* علمنا أن "الأهلية للتأمين" تقدمت بشكوى ضد مدير الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، وضاح الخطيب، هل لك أن تضعنا في صورة هذه القضية؟



- نعم، تقدمنا بشكوى لدى النائب العام ضد السيد وضاح الخطيب، بتهمة التشهير، خلافاً لأحكام المادة (188)، من القانون رقم 16 لسنة 1960، والنيابة العامة بدورها أحالت ملف القضية إلى محكمة صلح رام الله، ووجهت تهمة التشهير للخطيب.



* متى قدمت الشكوى؟



- الشكوى قدمت في شهر شباط 2017.



* ما هي حيثيات القضية وأسبابها؟



- تتلخص حيثيات الشكوى في أن السيد الخطيب شهّر بالشركة الأهلية للتأمين، وهذا بشهادة الخبير الاكتواري للشركة الأهلية للتأمين، وشركة مصر للتأمين، الدكتور حسين عبد الغفار وهو مصري الجنسية، الذي شهد أن الخطيب شهّر بشركتنا أمام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، خلال اجتماع عقد في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016، بالعاصمة المصرية القاهرة. وكان هذا الاجتماع يهدف إلى تسوية بعض الملفات العالقة بين الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، والشركة الأهلية المصرية التي تم نقل محفظتها إلى شركة مصر للتأمين.



* ماذا جاء في شهادة الخبير الاكتواري الدكتور حسين عبد الغفار؟



- جاء فيها أن الخطيب عمد خلال الاجتماع المذكور آنفاً، إلى التشهير بالشركة الأهلية للتأمين، مدعياً أنها مفلسة، وأن بينها وبين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مشاكل جمة، وأنها غير حاصلة على ترخيص للعام 2017. كما ادعى الخطيب وفق شهادة الخبير الاكتواري أن هيئة سوق راس المال عمدت إلى فصل عدد من العاملين لديها بسبب الشركة الأهلية للتأمين، التي لا يوجد لها أي أصول في فلسطين أو قبرص وأن ملائتها المالية في خطر شديد وأن الصندوق حجز عليها.



* من غير المفهوم كيف يشهر الخطيب بشركتكم أمام خبيرها الاكتواري، هذه نقطة تثير العجب!؟



- الخطيب لم يكن يعلم خلال الاجتماع أن حسين عبد الغفار هو الخبير الاكتواري للشركتين الفلسطينية والمصرية، لذلك احتج عبد الغفار على هذه الاتهامات، نافياً هذه التهم المزعومة، واعتبر التهجم والتهكم على الأهلية للتأمين ونعتها بصفات لا أساس لها من الواقع، إنما يهدف إلى النيل من كرامة ومهنية الشركة، وجعلها مدعاة للسخرية واحتقار العامة دون أي مبرر يدعوه لذلك.



* طالبتم بتعويض مالي كبير، ما الضرر الذي طال الشركة حتى تطالبون بمثل هذا التعويض؟



- نؤكد أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة وباطلة ولا أساس لها من الصحة، وهدفت في الأساس إلى الإساءة لسمعة الشركة والإضرار بها وبعملها. لقد طالنا ضرر كبير إذ أدت هذه الادعاءات الباطلة إلى إلغاء صفقة كانت ستبرم مع الأهلية المصرية، بشأن متابعة المحفظة التأمينية للحوادث في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان من المقرر أن تتقاضى عليها الأهلية للتأمين أتعاباً خلال فترة إدارة هذه المحفظة.

ونحن في الشكوى التي رفعناها أكدنا أن هذه الاتهامات أضرت بسمعتنا، خاصة أن شركتنا تعمل في حقل التأمين وسمعتها المهنية أساس وجودها، بحكم تعاملها مع آلاف البوالص التأمينية التي ترتبط بموجبها بعلاقات مع آلاف الزبائن. لذلك طالبنا بإلزام الخطيب بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشركة، وعن العمولة التي كانت الأهلية للتأمين ستتقاضاها بدل أتعاب عن تسوية الملفات الخاصة بفلسطين نيابة عن شركة الأهلية المصرية.

* يواجه قطاع التأمين العديد من التحديات، خاصة في السنوات الأخيرة رغم محاولات هيئة سوق راس المال العمل على ضبط وتنظيم هذا القطاع الاقتصادي، برايكم ما هي أبرز المعوقات والتحديات الماثلة الآن؟



- التحديات كثيرة ومتنوعة، ويمكن إجمالها في عدد من النقاط أبرزها، عدم وجود بنك معلومات تشرف عليه هيئة سوق رأس المال لتستعين به ادارات الاكتتاب في الشركات ، وأيضا استمرار غياب الوعي التأميني الكافي لدى الكثير من الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي للعامة ومحدودية الدخل وارتفاع البطالة .

كما أن قصور الدولة عن فرض إلزامية بعض التأمينات المهمة لحماية المجتمع المدني من الأضرار الناجمة عن الأخطاء والحوادث المترتبة على المسؤوليات المهنية مثل الطب والمحاماة والصيدلة والمستشفيات والمكاتب الهندسية ، وعدم تمكن شركات التأمين من انتاج برامج جديدة والتركيز على تأمين المركبات بشكل رئيسي، إضافة إلى عدم نجاح الأجهزة الرقابية في تنظيم صناعة التأمين ووضع حد للمنافسة الشرسة بين شركات التأمين .

ونلاحظ أيضاً أن عدد الشركات التي تقدم خدمات التأمين مرتفع مقارنة بصغر حجم السوق الفلسطينية مقارنة بالأسواق في الدول المحيطة، وعدم فاعليه صندوق حوادث الطرق وعدم تقديم الخدمات بشكل واضح وفقاً لما حدده القانون.



*ما المطلوب من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق؟



-أهم المعوقات التي تواجه الشركة خلال الفترة الحالية هي عدم اعتراف الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالتزاماته بشكل عام مع شركتنا بشكل خاص، حيث ان الشركة تطالبه بمبالغ مالية تزيد عن 31 مليون شيقل مقابل تعويضات تحملتها الشركة خلال السنوات الماضية، كانت ضمن مسؤوليات الصندوق الذي ينكرها ويحاول التهرب من التزاماته عن هذه المطالبات، كذلك غياب الصندوق عن العمل في قطاع غزة بشكل كامل.



*وما المطلوب من المؤسسات الرقابية؟



- مطلوب زيادة تفعيل دورها عن طريق، إلزام الشركات بالقوانين والأنظمة الخاصة بقطاع التأمين، وإجبار الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق القيام بواجباته وفقاً لما أقره القانون.

*لنذهب إلى محور آخر، تستعد الأهلية للتأمين، للاحتفال بيوبيلها الفضي، ماذا تمثل لكم هذه المناسبة؟

- نحن ننظر إلى هذه المناسبة السعيدة، بمزيد من الفخر والاعتزاز، مرور خمس وعشرين عاماً على تأسيس الأهلية للتأمين يؤكد مكانتنا في السوق الفلسطينية كإحدى أعرق شركات التأمين. لقد كانت السنوات الخمس وعشرين السابقة حافلة بالعطاء والإنجازات، ولم نتوان في تقديم إضافة للمجتمع بقيامها بجميع المسؤوليات المجتمعية تجاه المجتمع.

هذه المناسبة تدفعنا بقوة إلى مزيد من العطاء ومزيد من الإنجازات، والعمل الحثيث للحفاظ على الصورة المشرقة التي رسخناها بالعرق والجهد، من خلال طواقم محترفة وكادر مهني يتمتع بالكفاءة والخبرة. ومن الجدير بالذكر أن شركتنا دفعت تعويضات في فلسطين خلال هذه الحقبة ومنذ تأسيسها ما يزيد عن 800 مليون دولار.



*ما هي أبرز الانجازات التي حققتها الشركة على صعيد البيانات المالية للعام 2018، الذي يوشك على الرحيل؟



- شهد بند حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من العام 2018 ارتفاعا إذ بلغ 21.52 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 20.90 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2017 أي بنسبة زيادة بلغت 3%.، وبلغ إجمالي أعباء التعويضات حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018 ما قيمته 17.08 مليون دولار مقارنة بـ 13.97 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2017 وبنسبة ارتفاع بلغت 22%.، إضافة إلى تعزيز استثمارات الشركة ذات السيولة العالية إذ تمكنت من رفع قيمة النقد والودائع كما في نهاية الربع الثالث من العام 2018 إلى 12.70 مليون دولار مقارنة بـ 10.98 مليون دولار في نهاية العام 2017 أي بنسبة زيادة 15%.



وتم تحقيق هامش ملاءة للشركة يفوق الحدود المطلوبة من قبل هيئة سوق رأس المال إذا بلغ هامش الملاءة للشركة كما في نهاية العام 2017 ما نسبته 182% مع الإشارة الى ان شهادة هامش الملاءة يتم إصدارها من قبل هيئة سوق رأس المال مرة واحدة كل عام.



*وعلى الصعيد الإداري، ما الذي تحقق؟



- تم دعم كادر العمل خلال الفترة المنقضية من العام 2018 بالعديد من الكفاءات ذات الخبرات الطويلة في قطاع التأمين والتي اضافت الكثير لعمل الشركة، كما تم البدء بتطبيق خطة جديدة للانتشار الأقصى في العديد من المدن والمناطق التي لم يكن للشركة تواجد فها، والتي تهدف لتعزيز الإنتاج المباشر للشركة ودعم محفظتها التأمينية، على سبيل المثال فرع حوارة – فرع بيتونيا، وجاري العمل على فتح فروع في البيرة، ورفيديا .

وتمكنت الشركة من الصعود في تصنيفها في بورصة فلسطين إذ تم رفع تصنيف سهم الشركة من السوق الثانية إلى السوق الأولى، والذي يشمل فئة قليلة من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، حيث يتيح الانتقال للسوق الأولى لحركة التداول بالارتفاع او الانخفاض بنسبة 7.5% بدلاً من 5% الامر الذي يفتح المجال لنمو سعر السهم بشكل أسرع وأفضل، وتم الحفاظ على تواجد الشركة ضمن مؤشر القدس في بورصة فلسطين لقطاع التأمين، إذ تعتبر الأهلية للتأمين الوحيدة المصنفة ضمن مؤشر القدس والذي يعتبر دليل المستثمرين في بورصة فلسطين.



*ماذا عن خطط الشركة واستراتيجيتها للعام المقبل 2019؟



- بالتأكيد سنعمل على الاستمرار في خطط رفع المحفظة التأمينية للشركة ورفع حصتها من إجمالي محفظة سوق فلسطين، ولدينا توجه جاد لرفع رأس مال الشركة خلال العام 2019 بما لا يقل عن 25%، وسوف يتقدم مجلس الادارة في اجتماعه القادم والمقرر انعقاده في شهر يناير 2019 بتوصية في هذا الشأن للجمعية العمومية للشركة، كما ينوي مجلس الادارة مناقشة البيانات المالية لعام 2018 والتي على ضوءها سوف يقرر نسبة توزيع الأرباح بشقيها النقدية والعينية ولسوف يعلن عنها فيما بعد، كما وتنوي الشركة إقامة احتفال خلال العام 2019 بمرور 25 عاماً على تأسيسها بهذه المناسبة من خلال حفل كبير سيتم تنظيمه خلال النصف الثاني من العام المقبل.

كما سنحرص على استمرارالعمل لرفع هامش ملاءة الشركة، وتواصل العمل على دعم الاحتياطيات الفنية والاحتياطي الاختباري، ودعم وتطوير الكادر الوظيفي من خلال كفاءات عالية ومتخصصة في جميع المجالات.

ونتطلع الى تحقيق عوائد عالية للمستثمرين من حملة الأسهم، والاستمرار بالمحافظة على موجودات واستثمارات الشركة بشتى السبل القانونية والعمل على تنويع استثمارات الشركة، إلى جانب الاستمرار في بذل الجهود الهادفة لتعزيز ثقة عملاء الشركة وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم والوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمتضررين، والاستمرار في تحسين أداء أعمال الشركة بشكل عام .