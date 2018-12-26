الزراعة لوطن:أبلغنا التجار والمزراعين للاستعداد لإجراءاتنا للرد على قرار الاحتلال بمنع إدخال المنتجات

رام الله- وطن: أكدت وزارة الزراعة أنها تدرس الخيارات في الرد على قرار الاحتلال، بمنع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق "الإسرائيلي".

وقال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن لـوطن، إن الوزارة أبلغت التجار والمزارعين والجهات ذات العلاقة للاستعداد للإجراءات التي ستتخذها الوزارة بهذا الخصوص.

وأوضح أبو لبن، أن لا يوجد تقديرات لحجم الخسائر التي تسبب بها قرار وزير زراعة الاحتلال، لأن سعر المنتجات مرتبط بالعرض والطلب، وبالتالي بحاجة لدراسات وخبرات لتقدير ذلك.

وأكد أنه كان يتم إدخال 120 طن من الخضراوات الفلسطينية، يومياً إلى الجانب الإسرائيلي في الأيام التي تكون فيها المعابر مفتوحة.

وأشار إلى أن أهم المنتجات التي كانت تدخل إلى السوق الإسرائيلي، الطماطم "البندورة" والخيار، والفليفلة، والمنتجات الزراعية الورقية.

وكان وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارينيل، قد أصد قرار الأسبوع الماضي، يقضي بمنع إدخال المنتجات الزراعية إلى السوق "الإسرائيلي".

اتحاد المزارعين: القرار عنصري ويجب الرد عليه بالمثل

خطوة الاحتلال، لاقت استنكاراً من اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، والذي اعتبر القرار بأنه "عنصري بامتياز" مورس على الارض دون ابلاغ رسمي للجهات الحكومية بهدف معاقبة الشعب الفسطيني عامة والمزارعين خاصة في خطوة تندرج ضمن المحاولات الاسرائيلية الدائمة والهادفة الى تدمير القطاع الزراعي بهدف المضي قدما في سياسة مصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني".

وأضاف الاتحاد في بيان له، وصل الاثنين وطن، أن "هذا القرار يدل على ان الحكومة الاسرائيلية هي حكومة مستوطنين بامتياز لا تعترف بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني حتى وان كان في اطار الاجراءات المشروعة لحماية المنتوجات الفلسطينية الوطنية".

وتابع البيان: اننا في اتحاد المزارعين الفلسطينيين نؤكد على حق المزارعين في الاحتجاج ضد هذا القرار والمطالبة بالرد بالمثل ومنع جميع المنتجات الاسرائيلية من الدخول الى اسواقنا.اذ لا يعقل ان تبقى اسواقنا مستباحة امام المنتوجات الاسرائيلية في الوقت الذي تمنع فيه منتوجاتنا، وبرغم الاتفاقيات الموقعة، من الدخول الى داخل اسرائيل وعليه فإن اتحاد المزارعين يؤكد على ما يلي:

- ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للرد بالمثل على قرارات وزير الزراعة الاسرئيلي ومنع ادخال جميع المنتجات الاسرائيلية الى اسواقنا.

- مطالبة وزارة الزراعة الفلسطينية وكل الاجسام الرسمية التدخل العاجل والفوري لايجاد اسواق بديلة للمنتج الفلسطيني. عبر التواصل مع الاسواق العربية.

- ضرورة تفعيل الشركة الاردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي والبدء فورا بتسويق المنتوجات الزراعية الى الاسواق العربية الاقليمية.

- تعويض المزارعين عن الاضرار الجزئية التي لحقت بهم جراء القرارات التعسفية من حكومة الاحتلال.

- مطالبة الجهات الدولية الراعية لما يسمى عملية السلام العمل الجاد على تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية والعمل على ايجاد اتفاقيات جديدة تحرر المنتوجات الفلسطينية من التبعية للمحتل.