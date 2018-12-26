روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً امس من اصل 16صاروخاً

وطن- وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية، اسقطت 14 صاروخاً امس من اصل 16 صاروخاً، أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن اعتداء الاحتلال على سوريا، نفذته 6 طائرات من طراز F-16، حيث أطلقت صواريخها من فوق الأجواء اللبنانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن اعتداء الاحتلال على سوريا تزامنت مع هبوط طائرات مدنية في مطار بيروت.

وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغو كوناشينكوف إن "الأعمال الاستفزازية لسلاح الجو الإسرائيلي الذين شن غارة ضد سوريا من الأجواء اللبنانية شكلت خطرا على طائرتين مدنيتين".

وتابع كوناشينكوف، إن الاعتداء نفذ في لحظة هبوط طائرات مدنية لا تتبع شركات طيران روسية في مطاري بيروت ودمشق.

ونفذ الاحتلال مساء أمس، الثلاثاء 25 كانون الأول/ ديسمبر، غارات انطلاقا من الأجواء اللبنانية عبر صواريخ على مواقع للجيش السوري غرب دمشق.

(روسيا اليوم، سبوتنيك)