نقابة الأطباء تؤكد التزامها بقرار "العليا" بوقف إضراب الأطباء

رام الله- وطن: أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين التزامها بقرار محكمة العدل العليا والقاضي بوقف الإضراب في القطاع الصحي العام.



ونشرت النقابة بيان الإلتزام بقرار المحكمة على صفحتها في "فيسبوك"، والذي جاء كالتالي:

الاطباء الكرام ،،،

في هذا اليوم العظيم وانتم تسطرون ملحمة النضال النقابي من اجل تحقيق مطالبنا وبناء على دعوى قضائية مقدمة ضد نقابة الاطباء الموقرة ، قلعتكم وحصنكم العنيد ،من قبل مجلس الوزراء الموقر وايمانا منا باستقلالية القضاء احد رموز سيادتنا وايمانا بعدالته ونزاهته وتبجيلا لهيئة المحكمة المبجلة.

نعلن عن التزامنا بقرار المحكمة الموقر والقاضي بوقف الإضراب في القطاع الصحي العام وحسب قرار بقانون تنظيم العمل في الوظيفية العمومية رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ الماده ٤ البند رقم ١ .

مثمنين وقفتكم الصلبة حول نقابتكم من اجل قضاياكم . وعليه اطلب من الزملاء العودة لعملهم من صبيحة يوم الخميس الموافق ١٢/٢٧ . وحتى تعليمات اخرى وبيان قادم