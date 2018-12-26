آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر معبر رفح البري.

وأشارت "الداخلية" أن السفر ليوم الخميس مخصص للحافلة الأولى من كشف (26/12)، إضافة للحافلتين الثانية والثالثة

ودعت المسافرين الواردة أسماؤهم للتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مشدّدة على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على كشف المسافرين: اضغط هنا