آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
26.12.2018 04:25 PM
وطن: نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر ليوم غدٍ الخميس عبر معبر رفح البري.
وأشارت "الداخلية" أن السفر ليوم الخميس مخصص للحافلة الأولى من كشف (26/12)، إضافة للحافلتين الثانية والثالثة
ودعت المسافرين الواردة أسماؤهم للتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مشدّدة على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للاطلاع على كشف المسافرين: اضغط هنا