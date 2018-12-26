لجنة إعمار الخليل تحذر من حفريات للمستوطنين بالبلدة القديمة

وطن: قالت لجنة إعمار الخليل، إنها كشفت حفريات يقوم بها مستوطنون، في أحد المساكن التي قاموا باحتلالها في البلدة القديمة من الخليل.

وقال عماد حمدان، مدير عام لجنة الإعمار لـ "وطن" إن الحفريات مستمرة أسفل مبنى آل الزعتري منذ نحو أسبوعين، معربا عن اعتقاده أن يكون الهدف توسعة المكان وتغيير معالمه بعد احتلاله.

واحتل المستوطنون مبنى آل الزعتري عام 2016، وبعد إخلائهم، اعادوا الكرة واحتلوا المكان في آذار من العام الماضي.

وأضاف أنه جرى تقديم عدة شكاوى لشرطة الاحتلال حول ما يقوم به المستوطنون، دون أدنى تجاوب.