الحية: حماس مع إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء، إن الخروج من الحالة الوطنية الحالية dتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير.

وشدد الحية في تصريح صحفي له، على عدم قانونية وشرعية المحكمة الدستورية، وأن الحركة لا تعترف بمخرجاتها، مبينًا أن المجلس التشريعي سيبقى قائمًا يمارس دوره.

كما أدان الحية منع الاجهزة الامنية رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، من دخول مقر المجلس لعقد مؤتمر صحفي .