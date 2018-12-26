الاحتلال يصادق على 1550 وحدة سكنية استيطانية جديدة

وطن: صادقت "لجنة التخطيط العليا" التابعة لـ"الإدارة المدنية"، الذراع التنفيذية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أمس الثلاثاء، على مخططات بناء 1100 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

كذلك صادقت اللجنة على دفع مخططات لبناء 450 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات.

وفي إطار مخططات بناء 1100 وحدة سكنية، جرت المصادقة على بناء 150 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في منطقة جبل الخليل في جنوب الضفة الغربية، و300 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات زئيف" شمالي القدس المحتلة، و300 وحدة سكنية في مستوطنتي "نافيه دانييل" و"كرمي تسور" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.

كذلك يتوقع أن تبحث "لجنة التخطيط العليا" للاحتلال، اليوم، في مخططات لبناء 129 وحدة سكنية في في مستوطنة "أفني حيفتس"، و121 وحدة سكنية في مستوطنة "يتسهار" جنوبي نابلس والتي تعتبر معقل غلاة المستوطنين المتطرفين، و55 وحدة سكنية في مستوطنة "تسوفيم" و42 وحدة في مستوطنة "ألفي منشيه".

وستبحث اللجنة في مخططين لإقامة منطقتين صناعيتين بالقرب من مستوطنتي "أفني حيفتس" و"بيتار عيليت".

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