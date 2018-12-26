الاحتلال يزعم اكتشاف نفق يخترق حدود فلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية

وطن: زعم جيش الاحتلال مساء اليوم الاربعاء عن اكتشافه نفق جديد على الحدود الشمالية.

وقال جيش الاحتلال انه عثر على نفق جديد ينطلق من بلدة عيتا الشعب اللبنانية ويخترق حدود فلسطين المحتلة.

واعلن جيش الاحتلال تفجير النفق الذي تم اكتشافه مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان.

وحمل جيش الاحتلال الحكومة اللبنانية مسؤولية حفر هذه الأنفاق وتداعيات هذه الأنشطة.

ويعد هذا النفق الخامس الذي يزعم الاحتلال اكتشافه على حدود فلسطين المحتلة.