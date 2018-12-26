سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة يقدم استقالته

وطن: أفادت مصادر إعلامية عبرية مساء يوم الأربعاء، أن سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، قدّم استقالته من منصبه.

وذكر تلفزيون (i24news) الإسرائيلي أن خطوة دانون جاءت من أجل التنافس ضمن الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود" على مقعد ضمن لائحة المرشحين للكنيست باسم الحزب الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو.

وصادق قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في نيسان/أبريل القادم، وفق ما أعلن المتحدث باسم حزب "الليكود".