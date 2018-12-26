جريمة قتل يارا أيوب: إطلاق سراح 3 مشتبهين

وطن: أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء، سراح 3 أقارب اعتقلتهم الشرطة في إطار التحقيقات التي تجريها في ملف جريمة قتل الفتاة يارا أيوب (16 عاما) من قرية الجش.

ولا يزال المشتبه الرئيسي وفتى قاصر رهن الاعتقال.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن اثنين من المشتبهين، إن "الثلاثة سُرحوا بعد اتضاح عدم وجود أدلة ضدهم".

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق وهوية المشتبهين وذلك لغاية تاريخ 1.1.2019.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد عثر على جثة يارا أيوب في تاريخ 26.11.2018 بعد فقدان آثارها بأيام، داخل حاوية قمامة في البلدة وعليها علامات عنف.

عرب 48