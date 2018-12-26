ليفربول يكرم ضيفه نيوكاسل برباعية بمناسبة "البوكسينغ داي"

وطن: حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه نيوكاسل (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المدافع الكرواتي ديان لوفرين الريدز في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة لليفربول، بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، بهدف سجله من ضربة جزاء.

وعزز السويسري شيردان شاكيري تقدم أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 79، بتسجيله الهدف الثالث.

واختتم المدافع البرازيلي فابينهو رباعية الريدز، قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب "انفيلد".