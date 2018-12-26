مسؤول إسرائيلي: شعبنا سيدفع ثمنًا باهظًا لعدم استعداد الجيش للحرب

وطن: كرّر مفوض شكاوى الجنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال "يتسحاك بريك" تحذيراته المتعقلّة بعدم جاهزية الجيش لخوض الحروب دون إحداث تغييرات جوهرية في بنية القوى البشرية وغيرها من الثغرات.

وجاء في رد "بريك" على تقرير الجيش أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة "للكنيست" قبل أيام، والذي أكد خلاله قادة الجيش جاهزيته لأي حرب مستقبلية، أن "قادة الجيش فضّلوا دفن رؤوسهم في الرمال بدلًا من معالجة الإخفاقات والثغرات".

وحذر "بريك" الإسرائيليين من دفع الثمن باهظًا في الحرب المقبلة؛ نتيجة لتعامي قادة الجيش عن توصياته المتعلقة بإصلاح الخلل في الجيش قبل ساعة الصفر.

وعقّب "بريك" على تقارير الجيش حول جاهزيته للقتال، قائلًا: إن "تقارير الجيش ولجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تجاهل خطير. رسائل التهدئة تتضارب مع نتائج تقاريرهم الداخلية، ولا تعبر عن الواقع الخطير في الميدان".

وتابع "هذه هي المرة الأولى التي أقابل فيها أجزاء من هيئة الأركان لا تتحمل الانتقاد".

وبيّن أن نتائج عملية الفحص التي أجريت بقيادة مراقب الجيش والأمن الإسرائيلي "ايلان هراري" بمثابة لائحة اتهام خطيرة ضد الجيش.

وأضاف "لجنة التوجيه بقيادة الجنرال مزراحي تذرّ الرماد في العيون، ورسائلهم المطمئنة والمهدئة للجمهور تضليلية، حيث يوهموا الشعب أن الوضع سليم وتحسن خلال السنوات الأخيرة، نتحدث عن تناقض كبير".