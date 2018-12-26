الشرطة تتلف جسماً مشبوهاً من مخلفات الاحتلال شرق نابلس

نابلس- وطن: اتلفت الشرطة اليوم جسماُ مشبوهاً عثر عليه راعي اغنام شرق نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه و بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات الشرطة من قبل راعي اغنام يفيد بعثوره على جسم مشبوه بمنطقة زراعية في محيط بلدة بيت فوريك شرق نابلس تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات لمعاينة هذا الجسم والتعامل معه .

وأضاف البيان أنه ولدى وصول الشرطة للمكان سارعت على الفور بإبعاد المواطنين وتأمين محيط المكان والبدء بمعاينة الجسم المشبوه والذي تبين بأنه عبارة عن قذيفة هاون عيار 60 ملم قابله للانفجار باي لحظة ، بناء على ذلك قام خبراء هندسة المتفجرات باتلافه بالمكان لصعوبة نقلها .

وناشدت البيان كافة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الاجسام المشبوهة عبر الرقم المجاني للشرطة (100) ، وعدم الاقتراب من هذه الأجسام والعبث بها نظراً لما تشكله من خطورة كبير تهدد حياة وسلامة المواطنين