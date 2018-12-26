مستوطنون ينصبون خياما شرق خلة مكحول بالأغوار الشمالية

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، خياما شرق خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مستوطنين نصبوا خياما لهم ولأغنامهم التي اصطحبوها معهم، شرق خلة مكحول بالأغوار الشمالية، وأضاف: هناك تخوفات من أن تصبح هذه الخيام مستقبلا بؤرة استيطانية جديدة.

يذكر أن عدة تجمعات استيطانية تنتشر في الأغوار الشمالية، لا تحمل أسماء واضحة، يقيمها مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويبدأون بعد ذلك بالتوسع التدريجي.