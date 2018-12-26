ترامب وزوجته في العراق بزيارة مفاجئة

رام الله - وطن: أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سافر إلى العراق في وقت متأخر يوم عيد الميلاد لزيارة الجنود الأمريكيين".

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب وزوجته ميلانيا "يقومان بزيارة مفاجئة للعراق لتوجيه الشكر للجنود الأمريكيين".

وفي تصريحاته للصحفيين، دافع الرئيس الأمريكي عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا وعبر "عن اعتقاده بأن كثيرا من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيره".

وفيما يتعلق بتعيين وزير جديد للدفاع، قال ترامب "إنه ليس في عجلة من أمره لاختيار وزير دفاع جديد وإن باتريك شاناهان القائم بأعمال الوزير قد يبقى في المنصب لفترة طويلة".