أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا تختتم زيارة رسمية إلى فرنسا وتنجز عددا من التفاهمات

رام الله - وطن: قام وفد من أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، رئيس الأكاديمية، بزيارة رسمية الى فرنسا أستهلها بزيارة السفارة الفلسطينية في باريس، قبل ان يتبعها بسلسلة من الاجتماعات في العديد من المؤسسات الفرنسية.

واجتمع وفد الأكاديمية مع كبار المسؤوليين في الأكاديمية الفرنسية للعلوم، والمركز الوطني للبحوث العلمية، والوكالة الفرنسية للبحوث، ووزارة التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، ومركز أبحاث النانوتكنولوجي التابع لجامعة غرونوبل ألب، ومؤسسة ميد لينك، والشبكة الأكاديمية للتنمية، والتحالف الوطني للبحوث البيئية، ومعهد بحوث التنمية، والتجمع بين الجامعات لأجل التعاون مع الجامعات الفلسطينية (سيكوب)، ومؤتمر رؤساء الجامعات الفرنسية (سي بي يو).

وأجرى الوفد مباحثات مستفيضة مع نظرائه الفرنسيين حول افاق التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك، أفضت الى بلورة تفاهمات مبدئية سيجري تعزيزها في المستقبل القريب.

واتفق الطرفان على خطة عمل وسلسلة من الخطوات لنقل التفاهمات الى حيز التنفيذ . من بينها توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مواضيع محددة، وتنظيم عدد من الفعاليات العلمية المشتركة. كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من المنظومة الفرنسية للعلوم والتكنولوجيا الى فلسطين في النصف الأول من العام المقبل. وناقش الجانبان استحقاقات إنشاء جسر العلوم الفلسطيني-الفرنسي على غرار جسر العلوم الفلسطيني-الألماني وجسر العلوم الفلسطيني-الكندي والذين تنفذهما الأكاديمية بالتعاون مع شركاء في ألمانيا وكندا.