مصدر اسرائيلي يكشف تفاصيل العدوان الاخير على سوريا

رام الله - وطن: قال مصدر أمني إسرائيلي إن إسرائيل هي التي نفذت الغارة الجوية الليلية على سوريا، الثلاثاء، مضيفا أنه تم قصف سلسلة من الأهداف الإيرانية، كما يشير إلى أن إسرائيل أبلغت روسيا بالضربات الجوية في وقت مبكر.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن المصدر نفسه قوله إن الغارة الجوية أصابت مخازن ذخيرة إيرانية، وأهدافا لوجستية كان يفترض أن تسلم لحزب الله.

كما نقلت الوكالة عنه قوله، شرط عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل استهدفت بطارية سورية مضادة للصواريخ قرب دمشق كانت قد أطلقت نيرانها باتجاه الطائرات الإسرائيلية.

وتعقيبا على الانتقادات الروسية للعدوان الإسرائيلي، قال المصدر الأمني، بحسب الوكالة، إن إسرائيل نبهت موسكو إلى الضربات الجوية في وقت مبكر.

في المقابل، اتهمت موسكو إسرائيل، الأربعاء، بانتهاك سيادة سوريا. وقالت الخارجية الروسية في بيان "نحن قلقون جدا جراء الضربات وطريقة تنفيذها. هذا انتهاك صارخ لسيادة سوريا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الإسرائيلية شكلت خطرا على طائرتين مدنيتين.

وجاء في تصريح للناطق باسم الوزارة ،إيغور كوناشنكوف، أن "التصرفات الاستفزازية لقوات الجو الإسرائيلية... هددت بشكل مباشر طائرتين مدنيتين".

وأضاف أن "الهجوم جاء من الأجواء اللبنانية" حينما كانت "طائرتان، غير روسيتين، تستعدان للهبوط في مطاري بيروت ودمشق".

وتابع أن قيودا فرضت على استخدام الدفاعات الجوية السورية "لتفادي كارثة". وإحدى الطائرتين أعيد توجيهها إلى قاعدة جوية روسية في سورية.

عرب 48