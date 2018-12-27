نابولي يهدد بالانسحاب من مباريات الدوري الإيطالي

وطن: هدد مدرب نابولي، كارلو أنشيلوتي، بانسحاب فريقه من المباريات إذا ما تكررت الهتافات العنصرية التي يتعرض لها المدافع كاليدو كوليباي في الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وتلقى نابولي الهزيمة 0-1 في الوقت القاتل أمام إنترناسيونالي أمس الأربعاء في ختام المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

وفقد المدافع السنغالي أعصابه بعد حصوله على إنذار عقب تدخل ضد ماتيو بوليتانو في الدقيقة 81، ليطرد بعدها بداعي التصفيق للحكم تهكما على قراره.

وأوضح مدرب الفريق أن نابولي طلب ثلاث مرات إيقاف المباراة بعد تعرض كوليبالي لهتافات عنصرية من المدرجات.

وقال أنشيلوتي، الذي أشار إلى أنه تم توجيه الجماهير بالتوقف عن الهتافات ثلاث مرات دون إيقاف اللعب، قال "في المرة المقبلة سنتوقف عن اللعب ونغادر الملعب حتى لو خسرنا المباراة".

وأضاف "الفتى كان غاضبا، إنه لاعب متعلم وتم استهدافه، ما حدث كان سيئا ليس لنا فقط، بل لكرة القدم الإيطالية".

ويحتل نابولي وصافة الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة بفارق تسع نقاط خلف المتصدر يوفنتوس.

المصدر: رويترز